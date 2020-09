article tiré du site xboxsquadHier Microsoft a partagé de nombreuses informations sur la sortie de ses prochaines consoles de salon. Le constructeur a en effet officialisé les dates de sorties et prix des Xbox Series X et Xbox Series S. Cerise sur le gâteau, Xbox France a également confirmé que le Xbox All Access, l’offre d’achat d’une Xbox en 24 mois, serait accessible en France. Pour l’heure, seul Fnac est affiché comme partenaire mais, de sources internes à la distribution, d’autres revendeurs proposeront également le service.Beaucoup parmi vous ont été étonné de ne pas voir d’autres noms que celui de la Fnac être associés au Xbox All Access. Selon nos informations, d’autres revendeurs sont bel et bien concernés mais n’ont, pour l’heure, pas encore été officialisés par Microsoft. C’est d’ailleurs Xbox France qui devrait annoncer dans les prochains jours davantage de détails sur l’offre et mentionner les différents revendeurs concernés.Micromania devrait naturellement en être. La première chaîne de jeux vidéo en France devrait en effet proposer à ses clients le Xbox All Access dès le 10 Novembre prochain, date de sortie des Xbox Series X | S. Reste la question de la grande distribution, comme Carrefour ou Auchan ? Le poids d’une telle offre dans les rayons, à partir de 24,99€/mois, à l’approche de Noël, pourrait être une aubaine tant pour les consommateurs que pour Xbox.Voilà donc qui devrait permettre à chacun de profiter du service chez son rêve deur préféré. Pensez-vous profiter du Xbox All Access pour passer à la next gen ?Pour rappel :Prix console seule :Xbox Series S : 299€Xbox Series X : 499€Prix console seule + abonnement Xbox Game Pass Ultimate pendant 2 ans (12.99€ /mois) :Xbox Series S : 610,76€Xbox Series X : 810,76€Prix console avec le Xbox All Acces (24,99€ /mois pour la Series S et 34,99€ -estimation- pour la Series X avec engagement de 2 ans)Xbox Series S : 599,76€Xbox Series X : environ 840€