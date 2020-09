Bonsoir tout le monde, Hier j'ai écrit un article intitulé "bizarre le leak xbox" pensant qu'il était possible que ce soit un leak organiser. Finalement absolument pas c'est bien une communication désastreuse d'Xbox. Sony a vraiment un couloir de communication pour mettre un coup à Xbox, avec une PS5 à 449 euro. Je fais donc mes excuse publique pour un article complotiste : ) Par contre bonne nouvelle pour le EA Play dans le game pass quand même mais bien la seule bonne nouvelle. Vive le jeux video Amusez vous bien

Like

Who likes this ?

posted the 09/09/2020 at 05:42 PM by ajb