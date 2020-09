Hello tout le monde,



Depuis ce matin, je trouve le leak xbox assez bizarre.



D'abord la fuite vient de windows centrale qui est quand même le bras armé d'xbox sur internet. Windows centrale a souvent eu des informations en exclusivité ou des confirmation de leak...Pourquoi Windows centrale sortirais un leak aussi important, prenant le risque d'avoir xbox sur le dos et de ne plus etre alimenter en information.



Deuxiément on n'a pas l'impression que xbox a été pris à contre pied. On a une image "drole" tot le matin, ensuite les informations sont confirmé sur le net normalement.



Troisiémement : il y a pas que le prix qui a fuité mais aussi l'image, les details et la video....un peu gros non ?



Et enfin, on a tout de suite eu droit à une confirmation pour la S mais rien sur la X.



J'ai une théorie complotiste :



Est ce que vous pensez qu'xbox a garder sous le bras la communication de xbox serie S jusqu'à septembre en faisant un faux leak pour obliger play station a communiqué le prix de la PS5.



Est ce que xbox pourra encore re-ajuster son prix pour la serie X même à 50 euro prêt aprés la communication de la PS5 ?



Est ce que la play station vas juste communique le prix de la all digital ou des deux consoles ?



En tous cas, la pression est maintenant sur playstation alors qu'Xbox n'a toujours pas confirmer la prix de la xbox serie X.



Si la serie X est moins chére que 499, ce sera un coup de maitre. si par contre elle est à 499 euro et qu'on est dans un à un vrai leak c'est une communication desastreuse pour Xbox.

ajb