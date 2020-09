Billets d'humeur

Me revoilà à poster un article des années après le précédentJe vois beaucoup d'articles passer ici, mais je n'en ai pas vu soulignant la sortie desur Switch et PS4. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un Pokémon-like (pour ne pas dire une contrefaçon) développé par un petit studio. Un premier jeu était sorti sur PC, mais celui-ci, amélioré, arrive directement sur consoles.D'après les retours que j'ai lus, le jeu est plutôt bon, malgré quelques défauts. L'équipe semble être à l'écoute des joueurs et produit régulièrement des patchs.Est-ce que des joueurs ici y jouent et on un avis ? Je me tâte à m'y lancer, le jeu ne coûte qu'une vingtaine d'euros d'ailleurs