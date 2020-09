Dernière partie de l'interview du we que j'ai réalisée en compagnie de Didier Chanfray, Art Director de feu Adeline Software et co-créateur de Little Big Adventure et du premier Alone in the Dark.Désormais seul et unique propriétaire de la licence, Chanfray donne désormais des éléments très concrets sur les conditions nécessaires la mise en chantier pour ce jeu espéré depuis 20 ans.Il n'a pas été avare en révélations, en nous autorisant même à publier des storyboards inédits ainsi que des éléments d'histoire. On en profite pour relayer son appel à un studio précis pour développer le projet !=> http://www.gameforever.fr/littlebigadventure3.php