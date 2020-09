Dusk Golem, qui affirme qu’une annonce Shenmue aura lieu cette semaine, indique ce à quoi il ne faudra PAS s’attendre :- Pas Shenmue 4- Pas de portage (que ce soit le 1, 2 ou 3)- Quelque chose d’inédit- Plus ambitieux que des romans ou un documentaire- Pas de Kickstarter : c’est déjà financéPerso, ne reste que 2 possibilités, les mêmes que j’annonce depuis le début :- Une série TV Netflix- Un spin-off VR

posted the 09/02/2020 at 05:41 PM by shanks