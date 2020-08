D'après certaines sources très bien informé qui serait en discussion direct avec SONY le prix de la PS5 serait dévoilé une semaine après sa sortie. Bon titre putaclik j'avoue mais la bête sortirai dans 2 mois, 2 mois et demi et on a toujours pas de prix. Une console à 400€ ou 500€ faut le prévoir sur le temps c'est pas un paramètre à prendre à la légère.

posted the 08/26/2020 at 09:34 AM by tuni06