Salut a tous je partage mon expérience.J’ai ma PS4 Pro day one....le modele qui depuis plusieurs années fait en bruit d’avion sur les gros jeux (GoW, Spiderman, TLOUS, GoT)Bref, je joue le soir et je peux pas mettre mon casque quand mes enfants dorment (bas age)J’en pouvez plus du bruit et je ne profite pas de mes jeux.Avec l’aide de tutos sur Youtube j’ai changer la pattes thermiques du APU + les pad thermiques de la ram!Résultat ma console sur ces gros jeux souffles doucement et en continues.Un vrai silence !Pas trop compliqué a faire et il faut compter 35-50€ de matos.Je ne regrette pas....a part de l’avoir fait plus tot