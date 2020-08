Multi

Plus de soucis voilà " PIZZA SIMULATOR " !

Incarnez un directeur de pizzeria. Commencez par le bas avec seulement quelques dollars dans votre poche et finissez par grimper jusqu'au sommet tout en faisant face à tous les défis d'une entreprise de pizza le long de la route. Construisez la plus grande franchise de pizzas au monde ou faites faillite en essayant. Bienvenue dans le monde de Pizza Simulator!

Date de sortie : 2021 sur PC, PS4 , Xbox One et Switch (pour profiter du lac)

▪Choisissez parmi plus de 50 ingrédients et passez par essais et erreurs tout en les mélangeant pour enfin trouver la recette parfaite que tous vos clients adoreront.▪Prenez une longueur d'avance sur vos concurrents. Rivaliser avec d'autres joueurs en essayant de les battre avec votre note de pizzeria, la vitesse de livraison et les prix, qui sont tous répertoriés dans les classements.▪Faites en sorte que le restaurant reflète votre style. Profitez d'innombrables options de personnalisation qui vous permettront de créer une pizzeria vraiment unique en son genre.▪Devenez un maître du marketing. En fin de compte, la publicité est la clé du succès commercial.▪Gérez les horaires de livraison. Tout le monde aime la pizza chaude et déteste quand une pizza froide est livrée. Organisez des itinéraires et engagez des coursiers supplémentaires pour vous assurer que vos livraisons seront toujours à l'heure.▪Faites bon usage de vos compétences en gestion. Prenez soin de vos finances. Recrutez du personnel expérimenté et licenciez les travailleurs qui ne répondent pas à vos exigences.Alors les gars futur GOTY en approche vous pensez ??? J'ai foi personnellement.