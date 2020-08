nouvelle catégorie

Je suis l'heureux possesseur d'une Xbox one s avec le gamepass et donc bientôt du xcloud ...



Quel est l'intérêt pour moi d'acheter la serie s s/x si j'ai déjà accès a tout le catalogue xbox sur ma one s via le xcloud support qui est l'avenir chez Microsoft ? J'aurai déjà la meilleure qualité isn't it ?



N'y a t il pas une contradiction dans l'offre xbox ? Ce d'autant plus que tout passera par le cloud ?