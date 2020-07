Article repris de xboxygenLe Xbox Games Showcase qui s’est déroulé la semaine dernière a été l’occasion de lever le voile sur de nombreux titres. Avec la sortie en fin d’année de la Xbox Series X, votre ludothèque actuelle n’est pas mise de côté et vous pourrez même profiter de vos jeux préférés dans les meilleures conditions. Ce sera le cas de Forza Horizon 4 qui recevra une mise à jour dès le lancement de la machine.Si nous savons déjà que cette mise à jour permettra de jouer en 4K à 60 images par seconde, nous avons eu droit à d’autres détails durant l’événement Forza Monthly d’hier soir. Mike Brown de chez Playground Games a en effet donné de nouvelles informations concernant la version Xbox Series X de Forza Horizon 4 qui sera disponible gratuitement.L’homme évoque également l’utilisation du plus haut filtrage anisotrope possible, du SSAO (meilleure gestion de l’occlusion ambiante) et un plus haut niveau de détail sur les ombres, les réflexions et les effets de particule.La fidélité graphique ne sera pas la seule amélioration apportée par cette version Xbox Series X de Forza Horizon 4. Grâce à l’utilisation du SSD, le jeu démarrera plus vite et les différentes transitions comme les voyages rapides sur la carte ou le chargement des différentes régions des DLC seront beaucoup plus rapides.Le support du jeu n’est pas non plus terminé puisque le studio promet encore de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux événements et également de nouvelles voitures à l’avenir.