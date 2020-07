j'adore le manga pour son dessin sublime digne de concept art et son univers onirique mais surtout dérangeant qui le rend totalement unique.mais je viens de m'apercevoir d'un truc qui me titille un peu. Ca concerne les couvertures des tomes.(y'en à qui diront grotte).Alors je ne parle pas des covers principales qui sont toutes sublimes, non mais matez moi la beauté.mais plus des illustrations des sous covers directement imprimé sur le livre, que je n'avais jamais regardé. Elles sont clairement a caractère pédo hein. certains diront que c'est du lolikon et que y'a un public pour ça, mais perso ça me dégoute, je n'arrive pas a passer outre, alors que je kiff le manga.voila un exemple et c'est pas le pire. Dans le manga, ya des scène chelou et dérangeante, mais ça me gênait pas trop parce que ça participait a l'univers de l'abyss ,mais la c'est gratuit et super chelou. surtout que ça s'applique a toutes les sous covers du manga ..bref je vous fais juste part de ma grande désillusion ... j'adore le manga mais pas de la a cautionner des délires aussi tordu.calmos un peu akihito tsukushi ..