Bon tous d'abord je vous invite à allez lire l'article qui vien d'être publié sur le net, vous pouvez le retrouver sur Twitter par exemple.

En résumé sa parle de l'avenir de la Xbox et de sa vision du futur.

Mais moi j'ai retenu quelque chose d'intéressant les enfants regarder ca=

"Xbox Series X will be the only next-generation console on which you can play the latest must-have titles IN THE BEST VERSION, but also discover great games on the day of their release thanks to Gamepass."

En clair ils disent que sur Series X on devrait pouvoir jouer aux meilleurs jeux incontournable (donc jeux tiers et exclu) dans la je cite" dans leurs meilleurs versions".



Alors je me pose cette question= la Xbox va t'elle encore proposer des jeux tiers en supérior version? Tous comme la one x vs la ps4 pro ?

Wait and see, moi j'ai hâte de voir des comparo sur YouTube.

Et vous vous en pensez quoi ?