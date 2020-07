Voici la première partie

Hello Gamekyo,J'ai décidé de relevé ce défi en mode hard. Donc je ne dois pas utiliser deux fois les musiques d'une même licence.16/ Une musique de l'époque 16 Bits17/ Une musique dont je ne me lasse jamais18/ Une musique d'un jeu sortie l'année de ma naissance19/ La cover d'une musique d'un artiste différent.20/ Une musique d'un jeu de course.21/ Une musique que j'associe à de la frustration.22/ Une musique d'une ville ou d'un village.23/ Une musique sous coté24/ Une musique qui me reste souvent en tête25/ Une musique qui me donne la pèche.26/ Une musique que j'aime d'un jeu auquel je n'ai jamais joué.27/ Une musique d'un jeu sur console portable28/ Une musique qui me rend nostalgique.29/ Une musique de boss final.30/ Une musique de credits de fin.Si vous voulez partager des musiques de jeux qui rentrent dans l'un de ces critères n'hésitez pas je ne demande qu'à en découvrir !