Hello Gamekyo,J'ai décidé de relevé ce défi en mode hard. Donc je ne dois pas utiliser deux fois les musiques d'une même licence.Je ne le fais pas sur 30 jours parce que... voilà !Et je le ferai en 2 parties parce que mettre 30 vidéos dans un seul article ça sera plus chiant qu'autre chose1/ Une musique d'écran titre2/ Une musique de premier niveau3/ Une musique 8-Bit4/ Une musique d'une exclusivité console5/ Une musique de HUB ou d'Overworld6/ Une musique qui me relaxe7/ Une musique d'un jeu indé8/ Une musique venant d'un FPS9/ Une musique d'un jeu à licence10/ Une musique de combat venant d'un RPG11/ Une musique venant d'un Puzzle Game12/ Une musique qui me rend triste13/ Une musique que j'aime venant d'un jeu que je n'aime pas14/ Une musique avec des vocalises15/ Une musique de combat de bossSi vous voulez partager des musiques de jeux qui rentrent dans l'un de ces critères n'hésitez pas je ne demande qu'à en découvrir !