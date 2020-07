À la demande de Leyou Technologies Holdings Limited, la négociation des actions de la société à la Bourse de Hong Kong a été arrêtée avec effet à 9h00 le 10 juillet 2020 en attendant la publication d'une annonce conformément au Code de Hong Kong sur les OPA et les fusions qui constitue une information privilégiée de la société.

Alors qui de Sony Corporation, Zhejiang Century Huatong Group ou iDreamSky Technology Holdings s'offrira le groupe hongkongais Leyou Technologies ? Pour mémoire, Charles Yuk, le principal actionnaire, attend une offre d'environ un milliard de dollars. Au vu du contexte actuel (coronavirus, économie mondiale impactée) et du dernier EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) de Leyou, je vois difficilement une offre au-dessus des 200/300 millions de dollars. Leyou Technologies et ses studios : Digital Extremes (Warframe), Splash Damage (production et codéveloppement), Athlon Games (MMO Le Seigneur des Anneaux avec Amazon Game Studios), Kingmaker, Radiance Games et Ledo Millenium. Il y a également une option de rachat pour Certain Affinity (codéveloppement) après une prise de participation de 20% et un partenariat stratégique avec LCG Entertainment, structure qui a récupéré les assets et droits des productions de Telltale Games.