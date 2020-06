Pour les amoureux de cinéma (Jeu filmé avec des acteurs), et de jeu vidéo du genre Visual Novel, vous pourrez des aujourd'hui découvrir Death come True, le bébé de Kazutaka Kodaka le papa de Danganronpa est sorti ce jour uniquement sur Switch et l'appel store en version demat, les autres version (PS4....) sont à venir.



Le petit prix le rend accessible à tous : 17€99



Les sous titres du jeu sont traduit en Français avec les voix en Japonais !





Nintendo store - https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/Death-Come-True-1801541.html