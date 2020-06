Bonjour à toutes et tous,Je me suis pré commandé pour la fête des pères, la PC Engine Mini (3 enfants dont des jumelles il faut bien çaCela fait désormais plusieurs mois que la console est en statut "bientôt disponible" sans aucune date.Sur le site de Konami, il n'y a pas de nouvelles non plus.Je sais que l'on peut la commander sur Amazon Japon mais les frais de port font que cela revient plus cher (la console n'est déjà pas données à la base)Je tente ma chance, sachant que vraisemblablement personne n'a la réponse, mais avons-nous une idée de la disponibilité de cette dernière?Quelqu'un sait quand elle sera expédiée?Merci d'avance!