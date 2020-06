C'est, un site russe spécialisé dans l’univers Microsoft, qui a fait des captures d'écrans de la nouvelle interface du Xbox Store via une application « Mercury », qui sert de bêta au nouveau Store.Cette nouvelle interface optimisée pour la 4K pourrait débarquer en fin d'année avec le lancement de la Xbox Series X.Ces images proviennent de la version Windows (PC) mais peu de chance qu'elle soit différente sur Xbox.

posted the 06/05/2020 at 01:29 PM by marcus62