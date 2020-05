Bonjour à tous, merci de me lire. Je sais, le titre est un peu provocateurPour ceux qui connaissent le logiciel Reshade sur PC, qui permet de rajouter des effets visuels dans les jeux qui en sont dépourvu de base, comme mettre le jeu en noir et blanc, plus de couleurs ou plus détaillé, du faux HDR etc.Fantasme absolut de la future génération de console et depuis quelques temps sur PC, le Ray Tracing ou RTX peut maintenant se rajouter sur n'importe quels jeux grace au mode MartyMcFly (un ex de chez Nvidia) qui vous permet de rajouter le Ray tracing (Reflexion ou Global illumination plus d'autres options). C'est payant via Patreon mais c'est vraiment dérisoire pour finalement un gap graphique impressionnant, jugez par vous même.Par contre c'est ultra gourmand, je perds parfois 30 ou 40fps juste avec le Global illumination activé et j'ai une 2070 Super OC, la carte vidéo qui est censé faire tourner la démo UE5 de la Playstation 5 dans des conditions équivalente... Je n'ai pas mi le SSR (réflexion) sur des jeux comme Kingdom Come, car parfois il y a une mauvaise interprétation, genre tu peux voir de léger reflets dans la terre... improbable...Tous les screenshots de Kingdom come sont tout en ultra, tout absolument tout et en résolution native 3440x1440, il y a juste d'un côté un faux filtre qui simule le HDR et le RTX et une netteté un peu plus poussée. Le résultat est stupéfiant, une fois habitué au RTX on a l'impression que le jeu est moche sans alors que de base il est vraiment beau.Qu'en pensez vous ? Le RTX c'est l'avenir ? Il paraît que la Xbox Series X appliquerait du RTX automatiquement sur les jeux Xbox one ? Si c'est comme ça, ça peut être cool.Ci dessous les liens direct en WQHD (3440x1440)https://imagizer.imageshack.com/img924/1167/KShYyS.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img924/1798/0JHYRf.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img923/1133/LNC87X.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img924/6730/I5ZQ3h.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img924/1500/OEfdu7.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/180/AArZpL.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img924/1739/qB9egZ.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/4404/KO8p81.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img923/8628/Dhk6b5.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img923/2561/NLSc2k.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img924/3150/HfWXvN.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img923/6831/WNGLMr.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/1167/cJxEwO.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/9966/rtn0oa.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/1092/gkJEXU.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img923/990/AGuzDE.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/7841/ONjCvZ.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img924/1430/t3hSsm.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/2959/C3eWRW.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/4231/7tmJiy.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img922/7592/qOnwhC.pnghttps://imagizer.imageshack.com/img924/1271/iDu5Pq.png