Une note sur la boutique Nintendo UK déclare :Multijoueur local : Un logiciel gratuit sera disponible qui permettra aux joueurs de se connecter en multijoueur local avec quelqu'un qui possède la version complète du jeu. Tant que vos amis ont une Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite et qu'une seule personne possède le jeu, tout le monde peut jouer aussi !

Like

Who likes this ?

posted the 05/15/2020 at 05:36 PM by nicolasgourry