Organisée pour lever des fonds pour l’ONG Project Hope, qui fabrique et distribue des masques et d’autres équipements pour les soignants pendant l’épidémie de coronavirus, l'émission "Reunited Apart with Josh Gad" accueillait le casting de Retour vers le Futur pour son deuxième épisode.Christopher Lloyd (Doc), Michal J. Fox (Marty McFly), Lea Thompson (Lorraine McFly), Mary Steenburgen (Clara Clayton), Elisabeth Shue (Jennifer Parker), le réalisateur Robert Zemeckis, le scénariste Bob Gale, le compositeur Alan Silvestri ou encore le rockeur Huey Lewis ( auteur de The Power of Love ), ils étaient tous là pour revenir sur la trilogie et dévoiler quelques anecdotes comme le fait que le premier film aurait pu s'appeler "Spacemen from Pluto" (les hommes de Pluton). Le producteur J. J. Abrams s'est même invité à ces retrouvailles pour dire combien il avait adoré les films et poser quelques questions aux acteurs.