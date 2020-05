Voici les résultats du sondage de mon précédentsi vous avez raté le sondage, vous pouvez voter à cette adresse ( http://form.dragnsurvey.com/survey/r/ee614ea8 )ont répondu au sondage et vous êtes :(5 personnes) à avoir trouvé cet Inside(32 personnes) à l'avoir trouvé(30 personnes) à l'avoir trouvé(54 personnes) à l'avoir trouvé(29 personnes) à l'avoir trouvéJ'actualiserai les résultats de cet article lorsque le sondage aura atteint le cap des 200 votes ! (171 actuellement)Me concernant, j'aurai voté "Bien" ! Hier, j'aurai voté "Décevant" avec du recul, j'ai trouvé cet Inside intéressant et rythmé (Call of the Sea qui m'a beaucoup séduit notamment)