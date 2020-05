hello

j'essaye de faire tourner à donf Dolphin sur mon PC pour Wii et GC genre 1080p ou 4k 60fps.

j'ai un vieux PC mais pas trop naze: i5 2400 3,1Ghz et 8 Go de Ram, et 1 SSD. Mais pas de carte graphique...

En l'état ça marche très très mal genre plein de bugs/freeze et genre framerate à 15-20 fps..

C'est l'absence de carte graphique? une petite GT 1040 suffirait? (j'ai une mini mini tour)

merci beaucoup!!