Final Fantasy 7 Remake est finalement sortie ce mois-ci après plusieurs années d'attente.L'envie d'avoir une seconde partie auprès des fans est déjà très élevée, surtout compte tenu de la façon dont le premier épisode se termine. De toute évidence, l'attente de la deuxième partie du projet va être difficile, mais Square Enix de son côté semble faire tout son possible pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'écart entre le lancement du premier jeu et celui de sa suite.S'adressant récemment à Entertainment Weekly, le producteur de Final Fantasy 7 Remake, Yoshinori Kitase, a déclaré que les travaux sur la prochaine tranche du projet était déjà en cours.a-t-il déclaré. Il n'y a pas si longtemps, Kitase a suggéré la même chose, disant que Square Enix passerait à la production du prochain jeu dès que le premier serait sorti.On pourrait supposer que le prochain titre de Square Enix sera plus grand et plus ouvert que le premier, car il ne se limitera pas seulement à Midgar,Un autre facteur à prendre en considération est la pandémie de COVID-19 en cours, qui a forcé les développeurs du monde entier à travailler à distance. Reste à savoir quel impact cela aura sur l'efficacité et la productivité à long terme.Final Fantasy 7 Remake est maintenant disponible sur PS4, et sortira également sur PC (mais pas avant avril 2021 au plus tôt). Dans les trois premiers jours de son lancement,