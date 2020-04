Eh oui, ça y est, nous l'avons fini chacun de notre côté, il est donc temps de livrer notre verdict sur ce jeu que nous attendions depuis très très longtemps, depuis au moins la vidéo de démo technique de l'intro du jeu sur PS3 ! Alors du coup, qu'avons-nous pensé de ce jeu ? A-t-il été à la hauteur de nos espérances ? Du bon, du mauvais ? On vous dit tout dans cette vidéo ! ATTENTION MASSIVE SPOILER SUR FFVII REMAKE ET FFVII ORIGINAL ! Et vous, avez-vous aimé FFVII Remake ? Aviez-vous fait l'original ? Aimez-vous cette fin énigmatique ? Restez aux aguets, d'autres vidéos sur FFVIIR arrivent bientôt, l'une d'entre elles concernera, notamment, des détails de la compilation FFVII dans le Remake !

posted the 04/23/2020 at 09:33 AM by sg2players