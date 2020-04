Voilà un jeu qui sent bon les platformer 3D des années '90, plus particulièrement ceux de la Nintendo 64 et un certain Banjo-Kazooie. Clive 'N' Wrench met les joueurs dans la peau de Clive, un lapin, et de Wrench, un singe qu'il transporte sur son sac à dos. À la manière de Banjo et de Kazooie dans la série éponyme sur N64, chacun aura des facultés propres qui aideront l'autre dans son périple. Une aventure qui les mènera à travers le temps et l'espace dans un réfrigérateur des années 1950, avec de défaire l'erreur de Nancy, la cousine de Clive, et de contrecarrer les plans du tyrannique docteur Daucus.



Clive 'N' Wrench proposera 11 niveaux remplis de monstres et de boss, avec un hub comme point de ralliement. Cette aventure décalée ira de l'ère glaciaire préhistorique du monde de Iceceratops, en passant par l'Égypte ancienne et les tombes de Tempus ou encore le Far West sauvage.



Selon Dinosaur Bytes Studio, de gros efforts ont été consacrés à la fois à la sensation et à l'animation de chaque mouvement afin de proposer un jeu beaucoup plus abouti et plaisant à jouer.



Le jeu sortira sur Nintendo Switch et PC durant l'hiver prochain ! Je sais pas vous mais moi il rentre déjà dans mes most wanted de l'année !





Clive 'N' Wrench - http://clivenwrench.com/press/