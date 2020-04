Jeux Video

Selon Daniel Ahmad (l'insider ZhugeEx donc).- L'annulation de l'E3 a créé un grand bouleversement dans le calendrier des tiers.- Certaines des annonces majeures de l'E3 vont tomber plus tôt, d'autres plus tard (voir beaucoup plus tard), d'autres enfin sont maintenues pour celle qui aurait dû être la "semaine E3".Et le plus important :- Le premier pur show Next Gen (on ne sait pas si c'est PS5 ou XSX) est prévu pour très bientôt, bien avant la mi-juin.ENFIN