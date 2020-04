Ça n'aura échappé à personne : Sony a présenté sa DualSense, évolution de la DS4 ! Avec ses poignées retravaillées, la prise en main semble vraiment avoir été retravaillée, j'ai vraiment hâte de l'essayer manette en main, étant particulièrement satisfait de la Manette (Elite) de la Xbox One !Utilisant très rarement la croix directionnel, j'aurais préféré que le stick gauche soit en position haute, mais j'ai vu que les joueurs Playstation préfèrent cette position de façon globale.Un Drop dans la mare montre bien le soucis que rencontrent certains joueurs (dont moi) avec le positionnement des touches (et sticks) les plus utilisés qui ne sont pas dans le prolongement du pouce. Je m'y adapte (j'ai même fini par acheter une Nacon Revolution que j'adore), comme je me suis adapté à la Manette Pro de la Wii U et à la mablette, tout en préférant la manette de la One :-) !En revanche, j'adore les gimmick et la nouveauté (retour de force sur la manette, micro, retour haptique) là où celle de la Xbox Series X ne semble pas vraiment apporter grand chose par rapport aux manettes Xbox One (même si elles sont déjà excellentes).Et vous, qu'en pensez-vous visuellement de cette manette ? D'ailleurs, la console risque d'être majoritairement blanche pour être assortie à la manette, j'ai hâte de voir ça