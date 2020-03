C'était un article de Aros : libéré, et délivré de la tyrannie de Konami. Pour vous servir fiers camarade !

En ce 24 mars 2020, et peut-être l'auriez-vous oublié fans de Yu-Gi-Oh! en papier mâché que vous êtes, maisvoit ses règles changées pour les dernières en date : les «» ! À profiter sur Ps4, Xbox One, PC et Switch.Hé bien tout d'abords de nouvelles cartes sont introduites, tels que les @Ignister d'Ai (le compagnon lgbt de Playmaker), ou bien encore celles du Firewall Dragon Darfluid de... de Playmaker ! Mais la nouvelle la plus excitante n'est pas cela : non-non-non-non-non ! C'est bien comme dit plus haut : les «» !Car oui, jusqu'à maintenant il était parfaitement inconcevable... pour nous pauvres joueurs, et fans, de pouvoir poser plus d'un monstre synchro, Xyz, et peut-être même fusion, ou encore rituel, cela du fait de la volonté tordue des développeurs de vouloir nous imposer le nouveau type de monstres parut avec Yu-Gi-Oh! Vrains : les monstres liens.Soyez donc rassurés chers joueurs, chers fans, chers passionnés ! car aujourd'hui la dominance des monstres liens prend fin ! oui-oui-oui-oui-oui !Quiconque voudra désormais jouer les différents type de monstre pré-cités en nombre sur leur terrain, ne seront plus désaventagés face cette mauvaise herbe que sont les monstres liens (aussi cool soient-ils), du moins ils ne seront plus limités par cette règle idiote qui avait été instaurée.Le temps est donc finalement venu, alors je compte sur vous ! répétez donc après moi les « vieux croulants à lunettes » !