JASON : ...L'autre chose vraiment intéressante qui s'est passée, c'est parce qu'ils ont publié cette liste géante de spécifications techniques que peut-être votre joueur hardcore moyen qui lit beaucoup de forums et Reddit et Twitter et des trucs peuvent en quelque sorte semi-analyser ces trucs- -



KIRK : Ils peuvent l'analyser juste assez pour avoir une opinion super forte mais pas entièrement informée sur ce sujet.



JASON : Oui, exactement. Le chiffre que tout le monde regarde est le téraflops, qui est essentiellement la vitesse maximale à laquelle une carte graphique peut fonctionner. Je crois qu'il s'agit des opérations en virgule flottante par seconde. Donc tout le monde voit maintenant cette fiche technique et ils voient PS5, 10,2 teraflops, et Xbox Series X, 12 teraflops. Et c'est comme si, oh mon Dieu, la Xbox était plus puissante que la PlayStation. Mais en attendant, les personnes à qui j'ai parlé ces derniers mois et ces deux dernières années et qui travaillent actuellement sur la PlayStation ont été unanimes : Cette chose est une bête. C'est l'un des appareils les plus cool que nous ayons jamais vus, que nous ayons jamais utilisés auparavant. Il y a tellement de choses ici qui sont révolutionnaires, tellement d'outils et de fonctionnalités en coulisses, d'API et toutes sortes d'autres choses qui dépassent largement mon champ de compréhension. C'est pourquoi je suis journaliste, et non ingénieur.



Mais le consensus général est que ces deux choses sont à la fois extrêmement puissantes et très similaires à bien des égards, et qu'elles font toutes deux des choses différentes d'une manière vraiment cool. Ce sont toutes deux des technologies extrêmement impressionnantes. Mais à cause de la façon dont Sony a présenté et commercialisé ce produit, on dit maintenant que "la Xbox est bien plus puissante que la PlayStation", et je pense que c'est un défaut de Sony, peut-être fatal, pour cette génération de consoles. Peut-être que tout cela sera oublié si la PS5 est moins chère, ou si elle a une gamme de lancement géniale, et peut-être que rien de tout cela n'aura d'importance en novembre. Ou peut-être que ces consoles ne pourront même pas sortir en novembre. Mais pour l'instant, c'est une telle perte de vitesse après tant d'années de décisions intelligentes de la part de Sony.



KIRK : Oui, je me pose des questions à ce sujet, seulement parce que oui, c'est un problème de messagerie en ce moment. La vraie question pour moi sera quand les consoles seront sorties et qu'il y aura des jeux multi-plateformes dessus. Parce que même si je pense généralement que le nombre de téraflops n'est pas très important, 12 contre 10, si vous avez de bons jeux dessus, c'est très bien. C'est le cas, et j'ai écrit à ce sujet à Kotaku lorsque les dernières consoles ont été lancées. Je me souviens d'avoir essayé d'exprimer cela comme une aiguille très difficile à enfiler, en disant qu'au fond, oui, les graphiques ne sont pas tout, mais à l'époque, la PS4 avait cet avantage graphique évident sur la Xbox One. Je me souviens que Battlefield 4 était disponible sur les deux systèmes et qu'il fonctionnait à 1080p sur l'une et à 900p sur l'autre. Il y avait juste ces façons numériques dont on pouvait dire que le même jeu fonctionnait sur les deux, et ils ne pouvaient le faire fonctionner qu'à ce niveau et pas sur l'autre.



JASON : Alors, laissez-moi être clair. Ce que j'entends dire par les gens qui travaillent sur ces choses, c'est que la Xbox n'est pas beaucoup plus puissante que la PlayStation, malgré ce nombre de téraflops, et que les téraflops - cela pourrait être une mesure de comparaison utile à certains égards, mais en fin de compte, c'est une vitesse maximale théorique, et il y a tellement de choses qui peuvent se passer entre ce que vous essayez d'obtenir et ce que vous êtes réellement capable de faire, au point où le GPU pourrait avoir un nombre X de flops qu'il peut réellement exécuter, mais si le développeur n'est pas capable d'accéder à tout cela pour une raison quelconque, alors cela n'a même pas d'importance, et il y a tellement d'autres variables qui entrent en jeu.



En fin de compte, c'est fondamentalement la grande question : quand Assassin's Creed Kingdom, ou quel que soit son nom, Assassin's Creed Vikings sortira cet automne, sans doute, corona mis à part. Il sortira probablement cet automne sur les Xbox Series X et PlayStation 5. Sur laquelle sera-t-il le plus beau, la meilleure résolution et le meilleur cadrage ? Je ne pense pas que nous puissions connaître la réponse à cette question uniquement à partir de la fiche technique, et c'est ce que je veux dire.



En ce moment, Sony lâche tellement la balle qu'ils n'ont pas parlé de ce que les jeux peuvent réellement faire avec ce genre de choses, parce que leurs avantages SSD - les choses que j'entends de la part des développeurs sont très différentes de ce que je vois dans la stratégie marketing de Sony, et c'est ahurissant pour moi. Parce que je ne veux pas être comme, portant l'eau de Sony et être comme "non, regardez ce que cette chose peut réellement faire" mais ils échouent tellement à transmettre cela. C'est frustrant à regarder.



MADDY : Les développeurs pensent-ils que le SSD présente de nombreux avantages ? Parce que c'est l'essentiel de ce dont Mark Cerny a parlé. Il a parlé de la prise de photos des oreilles des gens et c'est très drôle pour moi, mais il a aussi passé du temps à parler du SSD et de son fonctionnement, et je le comprends à peine, mais les différentes façons dont la PS5 est configurée - elle permet de charger les jeux plus rapidement - sont la version abrégée de tout ce qu'il disait, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un long niveau d'ascenseur ou un chemin très venteux qui permet de charger deux zones différentes.



KIRK : Niveaux d'ascenseur RIP.



JASON : Un élément important du contexte ici est que les deux machines ont un SSD par opposition au disque dur traditionnel qu'elles avaient dans le passé. Donc ça va -- tout ce truc de temps de chargement super court va affecter tous les jeux de la prochaine génération. Je pense qu'en soi, cela va faire une énorme différence. Il est important d'être clair : la Xbox est une bête de console et elle va faire des choses incroyables. Ces deux machines, je pense, vont faire des choses incroyables.



Je regarde les notes que j'ai prises lorsque j'ai parlé à une personne qui a un esprit technique et qui travaille sur ce genre de choses, et cette personne me disait que A) il va être difficile de commercialiser ce genre de choses parce qu'il est très difficile de faire comprendre ce qui fait une différence, comme nous le voyons maintenant avec Mark Cerny qui en parle...



La vitesse du SSD de la PS5 est nettement supérieure à celle du SSD de la Xbox, et je ne pense pas que cela va seulement affecter les temps de chargement. La façon dont cette personne me l'a fait comprendre, c'est que cela peut aussi affecter la façon dont les jeux sont conçus, parce que si vous concevez un monde ouvert, vous n'avez plus à penser à certaines contraintes auxquelles vous deviez penser dans le passé... L'exemple évident est comme dans Jedi Fallen Order qui rampe entre les espaces, mais je pense que cela va plus loin, je pense que c'est le genre de chose où les développeurs doivent faire face à cela et commencer à parler de, par exemple, voici ce que nous pouvons réellement faire avec ce jeu massif triple-A du monde ouvert maintenant que nous ne sommes plus contraints par le CPU et le disque dur du passé. Je pense qu'en fin de compte, le fait que les gens fassent une fixation sur ces téraflops est une injustice pour nous tous parce qu'il y a tellement plus.



Attendez, laissez-moi juste intervenir une seconde. Ne pensez-vous pas que c'est le genre de choses dont les gens vont parler pendant un mois, puis qu'ils vont montrer plus de choses et ensuite parler de la console, etc.



JASON : Bien sûr. Je parle de ce qui se passe en ce moment. Oui, à 100%. Mais pour revenir à ce dont nous parlions plus tôt, ce que nous avons vu avec la Xbox One, c'est que le récit avec lequel vous commencez peut faire une énorme différence.



...



[on parle beaucoup des messages]



Cela va conduire à des semaines et des semaines de discussions sur le fait que la Xbox est la console la plus puissante, etc. En attendant, je reçois encore aujourd'hui des SMS de développeurs ; c'est vraiment dommage, la PS5 est supérieure sur tous ces autres points qu'ils ne sont pas capables de communiquer ou dont ils ne peuvent pas parler pour l'instant. J'ai entendu au moins trois personnes différentes au cours des dernières heures, depuis l'affaire Cerny, me dire : "wow, la PS5 est en fait le matériel le plus supérieur à bien des égards, malgré ce que nous avons vu dans ces fiches techniques. Donc, encore une fois, oui, il y a beaucoup de place pour en parler, pour que toutes ces sociétés continuent à envoyer des messages et à montrer des jeux, mais je pense que Sony a vraiment laissé tomber ce que nous avons vu jusqu'à présent.

C'est tiré du podcast Kotaku Spleetscreen.Désolé pour la trad, c'est Deepl (étant sur mon smartphone).Je vais corriger au fur et à mesureEt diverses réactions de devs:Le hardware de la PS5 semble leur plaire énormément.