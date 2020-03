91/100 (50 tests) -pour l'instant-

JVL 19/20

Gameblog 9/10

Millenium 9/10

JVC 17/20

(50 positives / 0 Mitigée / 0 Négative)God is a Geek 10/10Animal Crossing: New Horizons est une véritable bouffée d'air frais. Avec son design tout mignon et son contenu qui devient de plus en plus intéressant et fourni chaque jour au fil de son avancée, l'addiction est indubitablement au rendez-vous. Immense bac à sable prévu pour tenir sur la longueur, Nintendo tient clairement ici un must have sur Switch.S'installer sur une île déserte se révèle un rêve moins idyllique que cet environnement foisonnant le laisse imaginer, car la vie insulaire demande des talents de bricoleur et beaucoup d'efforts pour y subsister, une expérience au demeurant très enrichissante. Le frisson de la découverte et l'impression d'immensité de cette nouvelle terre inhabitée ne tardent d'ailleurs pas à s'estomper, à mesure que les conditions deviennent plus confortables. Avec l'acquisition de moyens de locomotion, le développement des commerces, la décoration de son foyer, l'aménagement du territoire, et bien entendu l'accueil de résidents, l'atoll d'Animal Crossing : New Horizons tend même finalement à ressembler aux villages de ses prédécesseurs. Reste ce grand espace à modifier librement en profondeur et personnalisable avec une myriade d'objets, le tout habité d'un faramineux écosystème qui suscite chaque jour son lot de surprises. Une formule évasion plus magique que jamais que l'on peut toujours partager avec ses amis chez soi ou en ligne, telle une invitation aux voyages, sources de véritables bouillons de culture(s). Fidèle à sa devise, la série explore ainsi de nouvelles perspectives, tranquillement mais sûrement, le regard tourné vers le lointain.Avec un gameplay personnalisable à fond et une expérience de jeu changeant quotidiennement, Animal Crossing New Horizons est le parfait compagnon pour accéder à une vie de rêve. En ayant gardé les bases et les principes de la licence, Nintendo a tout de même su proposer de grandes nouveautés permettant une immersion encore plus totale dans cette bulle de tranquillité. Que ce soit avec la possibilité de modeler votre île à souhait, la personnalisation plus poussée que jamais, ou encore l'ajout d'un système de craft, tout en gardant les bases de la licence, ce nouvel opus répond entièrement aux attentes des fans et réussira même à convertir les plus sceptiques.GameInformer 9/10USGamer 9/10IGN 9/10Destructoid 8,5 /10Animal Crossing : New Horizons arrive à point nommé pour nous offrir un dépaysement par procuration. Nul doute qu'il s'agit là d'un bon investissement pour occuper les longues semaines à venir. La moultitude de choses à faire (et encore à découvrir !), le système d'objectifs et la possibilité de modifier chaque recoin de son île devrait entousiasmer les fidèles et peut-être convaincre les autres sensibles au crafting. Pour résumer le plus brièvement possible, la série a su évoluer sans trahir l'esprit des précédents volets : couler des jours paisibles et faire ce qu'il nous plaît, sans pression. Possiblement, New Horizons est la bouffée d'air frais qu'il nous fallait.