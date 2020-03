il y a 20 ans, mars 2000, Bill Gates dévoilait le prototype Xbox lors de la GDC en compagnie de Seamus Blackley. Avec ce fameux "X" chromé. Allez, on se revoit la vidéo juste pour le plaisir des chiffres et des "guests" en fin de séquence #xbox #microsoft

posted the 03/11/2020 at 08:50 AM by famimax