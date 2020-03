Sachant que Sony ça y est, a officialisé son premier first party sur PC et que la XSX aura tous ses jeux que PC.Certains vont se dire : "si Horizon est sur PC, d'autres jeux sortiront probablement sur PC"Et idem avec la Xbox : "quel intérêt d'avoir une Xbox sachant que tout sort sur PC?"Faites vous partie de ces joueurs ou alors comptez vous rester sur console?La question peu se poser maintenant, plus que jamais auparavant.