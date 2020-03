Metacritic 86/100 (critiques) -Pour l'instant-

( 30 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)Gameblog 9/10Nioh 2 est un action RPG de la Team Ninja dont les mécaniques et la difficulté lorgnent sur l'institution Dark Souls. On y retrouve un monde à l'exploration intraitable, aux ennemis mortels et aux boss qui semblent invincibles au premier abord, le tout avec une jouabilité Beat'em all qui a fait ses preuves, et qui se voit agrémentée d'une nouvelle mécanique de contre bienvenue, tout en gagnant en souplesse par rapport au premier épisode. On n'est pas loin du sans fautes. Bien sur, c'est toujours très difficile et intraitable, mais la coopération jusqu'à trois joueurs va grandement simplifier la chose ! Les niveaux, indépendants, sont plutôt bien fichus, et regorgent de secrets, de raccourcis et de pièges. Si vous aimez l'exploration à la dure, vous serez servis. Si vous aimez les menus, vous serez aussi comblés par l'aspect RPG, très, très complet, qui nous facilite lui aussi grandement la vie. Aussi, l'univers crée pour l'occasion est démentiel, même s'il ne possède pas un scénario des plus flamboyants. Les visuels et les sons sont aux petits oignons, et le jeu se comporte très bien, et il est plus beau que le premier. Aussi, on va vous proposer de créer votre héros avec un éditeur ultra complet et séduisant ! Avec Nioh 2, la Team Ninja frappe très fort du poing sur la table et signe là un de ses meilleurs jeu, qui plaira à coup sur aux fans du genre en se plaçant parmi ses meilleurs représentants.Gamergen 18/20Certes, le titre est difficile, mais il n'est pas insurmontable. La Team Ninja a écouté les joueurs pour proposer un jeu à leur image, le résultat est plus que convaincant. Plus d’équipements, plus d'armes, plus de pouvoirs... Le rythme est bon et intense, la prise en main est stricte, les démons sont divertissants... En d'autres termes, dur de passer à côté si vous appréciez les jeux demandant un minimum d’exigence, de neurones et de doigté. À faire et à refaire sans modération !JVLive 18/20Nioh 2 va plus loin que son aîné en proposant une formule toujours aussi bien rodée mais surtout améliorée. Plus aboutie que le premier opus sur plusieurs points, cette suite sublime ce qu'elle avait su poser comme bases en 2017 pour s'imposer comme un incontournable de ce début d'année. Avec son univers enivrant, ses combats jouissifs et ses ajouts bienvenus, passer à coté de Nioh 2 serait une erreur. Un indispensable de plus sur PlayStation 4.JVC 17/20Avec Nioh 2, la Team Ninja signe une suite très réussie. A la fois mieux mis en scène et très généreux en contenu, le titre parvient à donner de la personnalité à une licence qui en manquait, tout en renforçant la formule de base. Les capacités de Yokai, qui permettent de déclencher des pouvoirs en plein combat, apportent de la diversité et une nouvelle dimension technique au combat, où un timing judicieux et l’attention portée à l’endurance de l’adversaire peut faire mouche. De plus, la Team Ninja ne laisse pas de côté les nouveaux venus, en intégrant des astuces pour faciliter la progression. Mais le titre reste toujours aussi redoutable. Nioh 2 parvient ainsi à trouver un équilibre rare : celui d'un jeu d’action exigeant et accessible, où les fans prendront autant (voire plus) de plaisir que sur le premier opus.JeuxActu 17/20Sûr de sa force, Nioh 2 continue d’imposer son style avec une rigueur implacable, au point d’en reprendre certaines faiblesses. Les pics de difficulté demeurent incompréhensibles, l’interface crache toujours au visage de la clarté, le loot donne encore des maux de tête, et la réalisation peine à se hisser au niveau de la direction artistique. Pourtant, ces imperfections ne gâchent en rien le gameplay réglé comme du papier à musique ; on n’en attendait pas moins des créateurs de Ninja Gaiden pour lequel l’exigence était une seconde nature bien avant l’émergence des Souls. Ce sentiment de plénitude après chaque Yôkai abattu ne serait rien sans un bestiaire riche et une nervosité de tous les instants. C’est dur, ça rend fou, ça fait suer, mais c’est terriblement jouissif.Gamekult 7/10