Hello,Ca fait un petit moment que j'avais pas relayé ici pour proposer de la lecture, mais sachez que ce mois-ci on a proposé plus d'une centaine de nouveaux avis à lire sur Gameforever. Y'a vraiment une grosse dominante SEGA et rétro ce mois (avec quelques jeux Switch et Ps4 quand même) et le prochain bilan risque d'être beaucoup plus New gen et jeux indé!Grosse perf de deux membres de Kyo, ils se reconnaitront : GG à euxN'hésitez pas à venir vous inscrire ou venir faire un petit coucou si ça dit à d'autres!