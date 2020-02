Apparemment tout porte a croire que Project A le FPS compétitif de Riot games serais dévoilé lundi prochain.Plusieurs domaines ont été ouvert par RIOT avec le nom "Valorant" dont un compte twitter, youtube.https://twitter.com/PlayValoranthttps://www.youtube.com/playvalorantA noté que un 1er screen a leaker surement du a une beta fermée.On y découvre le nom du jeu, ainsi que celui de certain personnages, tel que Brimstone, Sage ou Viper.A note que le jeu se veut plus proche de Counter strike que de Overwatch, avec des armes ET les skills a acheter, des head shot qui tue dans 95% des cas et des partie très rapides en 5 vs 5.