Mat Kraemer, lead designer du Studio Sanzaru Games auteur de Sly Cooper : Voleur à travers le temps épisode sortie sur PS3 et PSVita en 2013, déclare que son Studio serait prêt à développer un nouvel épisode de la Licence Sly, mais que les joueurs doivent manifester leur désirs auprès de Sony pour les motiver à accepter le projet.https://www.jeuxvideo-live.com/news/un-retour-de-sly-cooper-sur-ps5-cest-aux-joueurs-de-le-reeclamer-96289?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Nous adorons Sly. Nous adorerions revenir dans ce monde. C'était une excellente licence sur laquelle travailler et nous sommes toujours prêts à nous pencher dessus. C'était un excellent projet. Donc, tout ce que je peux dire est que si vous voulez plus de Sly Cooper, faites-le savoir à Sony.

posted the 12/18/2019 at 05:00 PM by rider288