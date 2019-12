Depuis quelques heures, la rumeur court sur les réseaux sociaux.



À l’origine de cette rumeur, on trouve un article publié sur le blog japonais Gamers Gate. Un site totalement inconnu qui partageait des “informations exclusives” sur la future console de Sony. Celle-ci aurait droit à deux versions, un modèle standard à plus ou moins 570 € et une version Premium tournant aux alentours de 899 €. Il serait également question d’une sortie prévue pour le 4 décembre 2020.



Des informations qui ont été reprises telles quelles par des sites et blogs spécialisés dans les jeux vidéo, notamment le très célèbre site français Jeuxvideo.com sur son compte Twitter et Facebook. Ce dernier – comme tous les autres – cite le site japonais Famitsu comme première source. Or, ce dernier reprend effectivement les propos de Gamers Gate, mais les qualifie de canular.



Dans son article, Famitsu précise d’ailleurs avoir pris contact avec le porte-parole de Sony Interactive Entertainment qui lui a confirmé que les informations de Gamers Gate n’avaient rien d’officiel.



Concernant le visuel de la PlayStation illustrant l’article de Gamers Gate, les plus observateurs auront remarqué que la manette affichée est en réalité la Revolution Pro Controller 3 de Nacon, un indice de plus démontrant l’absurdité de la chose.



De plus, lorsqu’on se penche un peu plus sur le site en lui-même, on remarque qu’il ne compte que deux pages et moins d’une dizaine d’articles ce qui n’est pas vraiment un gage de fiabilité. Il aurait été assez étonnant qu’un blog aussi récent et petit arrive à mettre la main sur des informations aussi cruciales concernant la nouvelle console de Sony, la PlayStation 5.



Quant aux autres rumeurs, plus fiables, celles-ci prédisent que Sony commercialisera sa nouvelle console durant le mois de novembre 2020 à un prix de 500 euros. Il faudra cependant attendre l’annonce officielle de Sony pour couper court aux (fausses) rumeurs.