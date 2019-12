Actu

Selon le You Tubeur russe Anton Logvinov, l'homme à l'origine de la fuite sur la sortie de Death Stranding sur PC, Sony s'apprèterait à sortir un autre de ses jeux propriétaires sur les ordinateurs du monde entier, et ce coup ci il s'agirait du superbe Horizon Zero Dawn. Le You tubeur va même plus loin en dévoilant que ce serait pour février 2020.Il faut reconnaitre qu'après avoir passé une génération sans vraiment porter d'attention au monde du pc si ce n'est un petit Helldiver en 2015, Sony s'est récemment montré un peu plus généreux avec les joueurs au clavier en leur apportant trois jeux first party: Death Stranding, Beyond Two Souls et Detroit Become Human.L'arrivée d'Horizon Zero Dawn serait néanmoins une première car, si ça se confirmait,, tous les autres ayant étés développés par des studios second party.Alors pourquoi Horizon Zero Dawn et pas un autre? Peut être parce que Sony veut promouvoir cette nouvelle licence le plus possible avant de proposer une suite sur PS5, ou peut être tout simplement que c'est une histoire de compatibilité de moteur, ce dernier (le decima engine) étant le même que pour le jeu de kojima., certes, certaines prédictions d'Anton Logvinov se sont avérées vrai mais pas toutes, le monsieur aurait quelques fail à son actif, de plus, l'hypothétique arrivée du jeu sur pc peut très bien se faire uniquement sous la forme d'une disponibilité dans le PS Now.