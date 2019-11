Jeux Vidéo

Les fermiers de la région de Moscou, de leur côté, ont décidé d’aller encore plus loin en équipant leurs vaches laitières… de casques de réalité virtuelle. L’objectif de l’expérience, menée dans une ferme de Krasnogorsk au nord-ouest de Moscou, est de vérifier si les vaches produisent davantage de lait lorsqu’elles sont immergées dans un environnement virtuel serein et agréable.L'article en entier : https://www.realite-virtuelle.com/russie-vaches-casques-vr/ Et le projet de casques VR pour les poulets : https://www.realite-virtuelle.com/realite-virtuelle-poulets-intensif-1705/ Sinon niche, toutous, animaux, c'est bon vous l'avez ?