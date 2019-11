Bon après une trentaine d'heures j'ai toujours pas vu le bout de ce Gujian 3 (Swords of Legends 3), j'en suis visiblement très loin encore et je vais pas y aller par 4 chemins : Ce jeu est une petite claque.Je suis impressionné par la justesse de la narration, la maturité, la variété des environnements, le casting est très bon, l'OST aussi, le système de combat et le système de jeu sont beaucoup plus complets que ce que j'avais imaginer après quelques heures de jeu.Le jeu monte réellement en puissance. Hate de voir la suite.Un trailer pour ceux qui découvrent le jeu (qui vient d'avoir une trad anglaise) :Et quelques nouveaux screens maisons avec de potentiels petits spoilers (mais pas vraiment plus que dans le précédent trailer).Ici pour les screens en 4k : https://imgur.com/gallery/KX7ZvIk Ici pour la précédente galerie : https://imgur.com/gallery/9A4vy9n