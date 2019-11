Let's Play

Bon... Après avoir passé ENFIN 2 heures sur le jeu le plus secret de la planète (même en salon, impossible d'y jouer, pire que Cyberpunk 2077 d'une certaine façon), j'entrevois enfin cet oeuvre de Hideo Kojima.Pour moi, et de ce que j'en ai joué jusque là, il s'agit d'un jeu principalement narratif. L'intrigue est primordiale et je trouve que ça se rapproche (en tous cas sur ce début) d'un Detroit. Car oui, le monde est vide, faire 3 km demande une heure, et le jeu vous demandera de trouver votre chemin pour arriver à votre destination...Alors je vous vois venir les trolls avec les "c'est cool d'incarner un livreur de La Poste ?" et bien... Oui. Je veux dire, si les livreurs de La Poste s'amusaient à tenter de se frayer un chemin à travers la montagne tout en esquivant des échoués, alors oui, ça me plairait :-D !En tous cas, je comprends mieux les controverses, et peut être même le peu d'enthousiasme de la presse américaine. Death Stranding, malgré sa plastique, est plus un "walking simulator" qu'un jeu d'action où l'on s'attend à se battre contre son ennemi. Au contraire : moins on le voit, mieux on se porte - surtout qu'il est surpuissant.La véritable force de Death Stranding, c'est sa putain d'ambiance. J'veux dire, j'me suis arrêté pour écrire ces quelques lignes mais bordel ! Niveau mise en scène, y'a pas à dire, Hideo Kojima est un génie ! C'est le genre de jeu que je pourrais suivre pendant des heures simplement... En regardant quelqu'un jouer.Bref, j'y retourne, mais pour l'instant, j'me prends une petite baffe qui fait grave plaisir ! J'espère que ça continuera sur cette lancée (en fait, je n'ai aucun doutes que ce sera le cas) !Petit bonus : Le press-kit du jeuBonus 2 : Unboxing de l'édition collector :