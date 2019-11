Hello! Je lisais les propos de Sony sur la dévalorisation des jeux avec les systèmes d'abonnements et... Je dois dire que je suis plutôt d'accord avec eux.Prenons mon cas, qui est très particulier puisque je teste de nombreux jeu, mais justement. Je possède un abonnement Xbox Game Pass depuis quasiment le lancement du service.- Forza Horizon 4, je ne l'ai pas terminé alors que j'adore le jeu. D'ailleurs, j'arrête pas de me dire qu'il faudrait VRAIMENT que j'achète l'extension LEGO ! Mais acheter une extension pour un jeu dans un abonnement, ça devient chelou- Gears 5, pareil, je l'adore mais... Je ne sais pas, je ne ressens pas "la pression" de le terminer.- The Outer World c'est encore pire : je suis censé le tester je ne l'ai même pas installé...Le sentiment que j'ai c'est qu'il y a tellement de jeux dans le Gamepass qu'au final, j'ai l'impression de n'explorer que la surface de chacun. A vrai dire, ça me donne la même sensation que quand j'étais plus jeune, que je n'avais pas trop de sous et que j'avais une R4 dans ma DS avec 100 jeux dedans : bah trop de jeux tue le jeu, et y accéder "trop facilement" dévalue (en tous cas dans mon cas) leur "valeur" à mes yeux.Autre exemple : J'ai acheté Devil's Third sur Nintendo Wii U, et bien que le jeu était une purge, je l'ai terminé, sans même vraiment me forcer (pis en fait c'était plutôt marrant, bugs compris). Le fait de l'avoir payé 49,99 € sur Amazon Allemagne (putain j'étais motivé pour l'avoir je l'ai carrément importé) fait que, je ne sais pas, c'est moins facile "d'abandonner" un jeu.Après... Peut être que ce n'est que moi qui ait un cerveau débile, mais c'est vrai que mes jeux Xbox Game Pass (Gears 5 en ce moment), j'ai tendance à moins les déguster que les jeux que j'acquiert par mes propres moyens ^^ !Du coup, je me demande si, sur le long terme, le Game Pass est vraiment une chose positive pour les développeurs. Y'a t'il vraiment un intérêt de faire un jeu très ambitieux (Coucou Flight Simulator 2020) si l'essentiel de ses ventes viennent en fait d'un abonnement ? Netflix n'est toujours pas rentable en devant produire ses propres séries, qu'en sera-t'il pour le Gamepass ? Cette année, les abonnements de Gamepass couvrent tout juste la baisse des ventes de jeux vidéo... Mais sur le long terme ? Et même philosophiquement parlant, n'est-ce pas une sorte de "Free to Play" Premium ?Vous en pensez quoi de ces abonnements (surtout le Gamepass car le Playstation Now est moins intéressant sur le papier) ? Vous êtes abonnés ? Ca vous permet de mieux consommer vos jeux ?