Je sais que j’ai un train de retard car cette fonction existe depuis la maj 9.0 de la Switch : la compatibilité avec les casque Bluetooth avec dongle USB.



Perso j’ai le casque Sony Gold et j’ai testé hier soir: on met le dongle usb dans le port du Dock de la Switch, on allume et ca marche!



Perso j’ai eu un plaisir de ouf de pouvoir jouer avec le son a fond sur Luigi!



Ayant des enfants, le soir je met le son pas trop fort!

Maintenant, comme sur Ps4/One, je peux profiter de l’environnement sonore de mes jeux sur Switch