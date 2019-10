devient donc le plus grand succès de l'histoire pour un film R-Rated

Rien ne semble arrêter Joker, qui conserve la première place du box-office pour la troisième semaine consécutive. Avec 1 million de spectateurs supplémentaire au compteur, le long métrage de Todd Phillips porté par Joaquin Phoenix approche désormais des, et le cinquième plus grand succès de l'année 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le long métrage de Todd Phillips porté par Joaquin Phoenix poursuit son impressionnante carrière à l'international. En rassemblant plus de, Joker passe ainsi devant les 785 millions de Deadpool 2 et(c'est-à-dire interdit à tout mineur de moins de 17 ans non accompagné par un adulte). Un score d'autant plus remarquable que selon Variety, le film n'a coûté que 62,5 millions de dollars à Warner Bros.