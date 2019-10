Joker est un film nécessaire car il explique des choses sur le cynisme de notre société surtout face aux marginaux (la scène avec le « Joker » face à Murray Franklin, je me disais « une scène similaire pourrait arriver entre un candidat de télé réalité et un producteur de ses programmes cynique, je serais malheureusement même pas étonné »).En voyant le film j'ai pensé à cette citation "On reconnaît une société à la façon dont elle traite ses fous". Dans le cas de Arthur Fleck (Le futur « Joker »), nous voyions qu'il a un soucis psychologique, mais toute la question est pourquoi, au fur et à mesure nous comprenons d’où vient cette souffrance, son rire fonctionne un peu comme les personnes atteintes de bégaiement suite à un traumatisme.Je pense que c'est le "joker", le plus humain que j'ai pu voir au cinéma, c'est pour ça que j'ai pour lui une certaine empathie (je trouve même qu'il y a des moments où il est "beau", il a la grâce), c'est ça qui est encore plus terrifiant quand il pète un plomb, car tu comprends même pourquoi tout en étant effrayé.C'est une véritable trégie/comédie que vie Joker (une des scènes qui résument le mieux cette forme de dualité, c'est celle ou c'est anciens collègues lui rendent visite), comme le dit à un moment « avant je me disais que la vie était une tragédie, je me rends compte que c'est une comédie », ça me rappel cette citation «l'humour est la politesse du désespoir», dans le cas du film, le désespoir social.Si cette société ne retrouve pas l'esprit de bienveillance (en y mettant des moyens humains et financier), qui cherche donc plutôt à inclure qu'à exclure, alors face à des personnes désarmé de patience mais armée (surtout si les armes sont accessible "facilement") d'une révolte, un retour de flamme pourrait malheureusement arriver...est-ce que nous sommes prêt à changer...je dirais « Joker »...En sortant du film nous comprenons mieux les relations entre le « joker » et la famille Wayne, mais surtout « Batman est-il vraiment pour la justice ?»Personnellement j'aimerais que Todd Phillips face lui même un film Batman avec ce Joker là.