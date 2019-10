C'est en écoutant l'excellent album "Chrono Cinematica" que j'entends "Guardia Castle". Je ne l'avais pas entendu depuis très longtemps (24 ans ?), cela m'a fait quelque chose de réentendre ce thème ! Quel thème ! Je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore été repris par un vrai orchestre (pas à ma connaissance en tout cas) et qu'on ne l'entende pas plus !



Voici une version orchestral "synthé" du morceau:







Et voici l'album "Chrono Cinematica" :