...La mise a jour pour proposer l'inversion de la vue vertical aura lieu en quel année (version switch)? Sérieusement, rajouter une option aussi simple (le jeux d'origine avait cet option), un studio roumain l'aurai fait en 2 jours... Ça commence a sincèrement m' agacé qu'une tel bêtise soit passer (chose qui limite prouverai que les dévellopeur n' essaye pas de joué (a moins que personnes dans l' équipe n'a besoin d'inverser la vue dans un fps) Donc, entre une attente interminable pour avoir le français dans stardew valley, voilà une autre attente pour le portage de star wars qui semble parti pour duré 1 siècle. J'ai blacklister le studio roumain, et je n' achèterai plus jamais aucun de leur portage (pour peu qu'ils soient capable de pondre un jeux inédit, chose que je doute fortement) Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.

Like

Who likes this ?

posted the 10/13/2019 at 05:56 PM by cyr