Brain Age: Nintendo Switch Training vient d'être dévoilé , et outre les infos concernant la Nintendo Switch Lite ,on apprend que si le jeu ne dispose pas de mode en ligne pour jouer à plusieurs, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour pouvoir se connecter à son smartphone ou à son PC, afin d'y lire différents rapportsUne fonctionnalité "importante" qui permettra de suivre ses progrès jour après jour et même de les partager avec ses proches.Comme c'est amusant